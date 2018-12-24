خالد الغندور: أحداد هو من يرفض المشاركة مع الزمالك .. فيديو

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق أن المهاجم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض هو من يرغب في عدم المشاركة مع الفريق في الفترة الحالية.



وقال الغندور في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "حسب معلوماتي أن أحداد هو من يرغب في عدم المشاركة مع نادي الزمالك بسبب رغبته في الرحيل"، متابعًا "لا اريد ان اتهم اللاعب بالتمارض ولكنه أيضًا لم يطلب من الجهاز عدم المشاركة".



وأضاف "أحداد لو شارك مع الزمالك في بطولة افريقيا لن يشارك مع فريقه الجديد في البطولة وبناءً عليه لن يشارك مع الزمالك".

