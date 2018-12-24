المجلس القومى للسكان: الإخوان ضد تنظيم الأسرة ومنع ختان الإناث.. فيديو

قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، إن فكر جماعة الإخوان المسلمين ضد فكرة تنظيم الأسرة و منع ختان الإناث.





وأضاف عمرو حسن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئولتي"، المذاع على "صدى البلد"، أنه منذ عام 2011 حتى 2014 لم يتم الحديث عن أزمة الزيادة السكانية وخلال البحث السكاني الذي تم إجراؤه في عام 2014 تم اكتشاف ارتفاع معدل الإنجاب الكلي من 3 إلى 3.5%.





وتابع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أن استراتيجية القومية تستهدف أن يصل عدد سكان مصر في عام 2030 إلى 111 مليون مواطن وفي حالة عدم تطبيقها بالشكل الصحيح يرتفع عدد السكان إلى 119 مليون مواطن.



