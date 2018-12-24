ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

المجلس القومى للسكان: الإخوان ضد تنظيم الأسرة ومنع ختان الإناث.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، إن فكر جماعة الإخوان المسلمين ضد فكرة تنظيم الأسرة و منع ختان الإناث.

وأضاف عمرو حسن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئولتي"، المذاع على "صدى البلد"، أنه منذ عام 2011 حتى 2014 لم يتم الحديث عن أزمة الزيادة السكانية وخلال البحث السكاني الذي تم إجراؤه في عام 2014 تم اكتشاف ارتفاع معدل الإنجاب الكلي من 3 إلى 3.5%.

وتابع الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أن استراتيجية القومية تستهدف أن يصل عدد سكان مصر في عام 2030 إلى 111 مليون مواطن وفي حالة عدم تطبيقها بالشكل الصحيح يرتفع عدد السكان إلى 119 مليون مواطن.

وأكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، أن تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري، مفسرا ذلك أنه في حال تقليل عدد السكان بواقع مليون مولود سيتم توفير عدد ضخم من المدارس والوحدات السكنية وجامعة وفرصة عمل وغيرها من متطلبات الحياة، كاشفا أن مشكلة الزيادة السكانية تتمثل فى الفقر والأمية.

ترشيحاتنا

اختراع روسي مذهل للتخلص من القمامة.. فيديو

بزعامة الأهلي.. تعرف على فرق دور المجموعات فى بطولة دوري أبطال أفريقيا

مفاجأة.. سيارات يابانية وكورية تخضع لاتفاقية إلغاء الجمارك.. أبرزها هيونداي وتويوتا وكيا

الجزائر تبحث عن بديل للرئيس بوتفليقة

شاهد .. رانيا يوسف في جلسة تصوير غريبة

مشهد مأساوي لضحية جرفتها أمواج تسونامي في إندونيسيا .. فيديو

شيخ الأزهر يقدم واجب العزاء لأبناء وأشقاء الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود

وزير التعليم يكشف سر قرار الرئيس بإنشاء المدارس اليابانية

الأهلي في دور المجموعات للمرة الـ 16 في تاريخه

هكذا احتفل محمد صلاح بأعياد الميلاد

تعليق ناري من حسن المستكاوي على هزيمة الأهلي أمام جيما

حسن المستكاوي معلقا على هزيمة الزمالك: حاجة تكسف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفالية أنور السادات بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.. صور

وزير النقل يتفقد محطة مصر برمسيس في جولة مفاجئة .. صور

محمد السبكي يكشف عن أفيش فيلم حملة فرعون .. صور

إنارة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة استعدادا لافتتاحه

مجلس إدارة المهن الموسيقية يحاول إنهاء قضية تامر عاشور

فيديو

خالد الغندور: أحداد هو من يرفض المشاركة مع الزمالك .. فيديو
بشرى تطرح برومو كليب أغنية كوبرا .. فيديو
فيديوجراف.. ترامب يهدي سوريا لأردوغان على طبق من ذهب
صناع Aquaman يفكرون فى تقديم جزء ثان.. فيديو
فرخندة حسن لـ صدى البلد: السادات لا يُعوض واتظلم من الشارع بعد اغتياله.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟

هل تؤيد مقترح إلغاء تدريس مادة التربية الدينية بالمدارس؟