رفع المعاش.. صدور اللائحة التنفيذية.. الأجهزة التعويضية.. أهم مطالب ذوي الإعاقة في عام 2018.. ومحمد واصل: يجب رفع معاشهم

- عمرو نصار يطالب الدولة بتعويض ذوي الإعاقة باجهزة سمع وكراسي متحركة

-شعبان الدسوقي يجب صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة

-مصطفى الناظر يطالب بإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك والرسوم الضريبية



بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون عام 2018، هو عام تمكين ذوي الإعاقة طالب الكثير من الحقوقيين ومتحدي الإعاقة في مصر بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة إلى جانب بعض الصلاحيات التي يفتقدها متحدي الإعاقة سواء في العمل أو السكن وغيرها في مناحي المجتمع.



وفي نفس السياق طالب عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الجديد.



وأضاف عمرو نصار أنه يجب تفعيل نسبة الـ 5% في كل القطاعات الحكومية والخاصة ، ورفع المعاش التابع لوزارة التضامن الاجتماعي من 323 إلى 800 و1200 للمتزوج.



كما طالب أجهزة الدولة دعم الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من كراسي متحركة وسماعات أذن بالإضافة إلى تفعيل مواد القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة.



وأشار شعبان الدسوقي، بطل العالم في رفع الأثقال ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال لذوي الإعاقة، إلى ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة قبل انتهاء عام 2018، موضحًا أن قانون 10 قد صدق الرئيس عليه فى شهر فبراير 2018.



بينما طالب مصطفى الناظر احدى متحدي الإعاقة رفع معاش ذوي الإعاقة ليتماشى مع متطلبات الحياة، كما طالب بتفعيل دور المجلس القومي وتبعيته تكون لرئاسة الجمهورية واستقلاله المالي مثل القومي للمرأة.



أما محمد واصل، فطالب بإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك والرسوم الضريبية بالإضافة إلى تمكينهم في الوظائف الحكومية.

