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أخبار العالم

أمريكا تحذر من هجوم إرهابي في برشلونة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:05 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأحد، تحذيرًا عاجلًا للجالية الأمريكية التي تعيش في مدينة برشلونة بإقليم كتالونيا، تناشدهم فيه بضرورة توخي الحذر من وقوع هجوم إرهابي خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نناشد المواطنين الأمريكيين الذين يتواجدون في برشلونة بضرورة توخي الحذر خاصة في منطقة لاس رامبلاس، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية".

وأضافت الوزارة: "قد يقع هجوم إرهابي في المدينة دون سابق أي إنذار، وقد يستهدف الإرهابيون المواقع السياحية ومراكز النقل وغيرها من الأماكن العامة".

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