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وزير التعليم يكشف سر قرار الرئيس بإنشاء المدارس اليابانية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 12:38 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
حمزة شعيب
قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، إن فكرة المدارس اليابانية أتت من إعجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي من طريقة بناء الشخصية اليابانية أثناء إحدى زياراته، لافتًا إلى أن الرئيس قوي التركيز والملاحظة.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامجها "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليابانيين لديهم أسلوب مميز ومختلف في تربية وتنشئة الأطفال.

وأكمل وزير التعليم: "لم ننفق حتى الآن أي شيء من المنحة اليابانية للمدارس"، لافتًا إلى أن اليابان وفنلندا وكوريا حققوا قفزات في التنمية جودة التعليم.

ونوه شوقى إلى أن العام الدراسي في اليابان 11 شهرًا؛ من إبريل وحتى مارس.

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