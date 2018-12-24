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وزير التربية والتعليم يكشف تفاصيل اجتماعه مع السيسي لمدة 3 ساعات

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:01 ص
الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
حمزة شعيب
كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأحد، لمدة 3 ساعات، فى إطار اهتمام الرئيس ببناء الإنسان المصرى

وأكد شوقى، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع مع وزارة التربية والتعليم بصورة دورية تطوير التعليم المصرى بكل تفاصيله، مشيرا إلى تكليف الرئيس السيسى له، بضرورة تكرار عرض رؤية تطوير التعليم أمام المواطنين للرد على حجم التساؤلات التى تدور بداخل المواطنين، متابعا: "الرئيس قالى نفس العرض اللى اتعرض عليا.. عاوزك تعمله للناس وتعرفهم مهما كان كم الأسئلة من باب الشفافية.. وسنفعل ذلك".

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح يطمح فى أن تصبح مصر من أفضل الأمم بالعالم، لذا يعد عامل الوقت كالسيف بالنسبة لوزارة التربية والتعليم فى النهوض بالمنظومة التعليمية، التى تستهدف تجهيز المصريين الصغار للمجتمع الجديد المقبل، لكن فيما يتعلق بالنظام الموروث فلم يتغير، لأن الناس لا تحب التغيير وترتبط مصالح كثيرة ببقائه، وهذا ليس فى مصر فقط، بل فى دول كثيرة.

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