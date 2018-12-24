عمرو أديب: 1000 جنيه للمواطنين بمناسبة العام الجديد

أعلن الإعلامي عمرو أديب، عن تقديم هدية بقيمة 1000 جنيه لمن يرسل على صفحة البرنامج "الحكاية"، أفضل رسالة لشريك حياته بمناسبة العام الجديد.



وقال خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الفلوس دي من جيبي الشخصي، وهتوصل للي هيكسب لحد بيته"، مداعبا الجمهور بقوله: "يا خراب بيتك يا عمرو، العيال مش هياكلوا بقية الشهر، هو المرتب فيه كام ألف".



وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الفائز في حلقة الغد بعد اختيار أفضل رسالة متواجدة والمرسلة من المتابعين.

