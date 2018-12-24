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توك شو

لأول مرة محمد الشرنوبي يجيب هل هو ممثل ولا مغني.. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:07 ص
الفنان محمد الشرنوبي
الفنان محمد الشرنوبي
محمد القاضي
كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن كونه ممثلا أم مغنيا.

وقال "الشرنوبي"، خلال لقائه ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الحقيقة أنا كنت ممثلا، وبعد كده غنيت، وأول ما ابتديت كنت عايز أمثل مكنتش عايز أغني".

وأشار: «اتولدت بغني، ودايما كان فيه أغاني بتشتغل حواليا، ومكنت حاسس إن الغناء حاجة نفسي أعملها»، لافتا: "التمثيل كنت حابب أحس إني تعبت، وأحس إني اتعلمت حاجة".

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