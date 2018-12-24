لأول مرة محمد الشرنوبي يجيب هل هو ممثل ولا مغني.. فيديو

كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن كونه ممثلا أم مغنيا.



وقال "الشرنوبي"، خلال لقائه ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "الحقيقة أنا كنت ممثلا، وبعد كده غنيت، وأول ما ابتديت كنت عايز أمثل مكنتش عايز أغني".



وأشار: «اتولدت بغني، ودايما كان فيه أغاني بتشتغل حواليا، ومكنت حاسس إن الغناء حاجة نفسي أعملها»، لافتا: "التمثيل كنت حابب أحس إني تعبت، وأحس إني اتعلمت حاجة".

