شاهد .. طفل عمره 4 سنوات يلقى خطبة أمام مجموعة من المشايخ

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، عبر برنامجها "صبايا" المذاع على شاشة "الحياة"، مقطع فيديو لطفل عمره 4 سنوات، يلقى خطبة أمام مجموعة من المشايخ.



وأبدت ريهام، عن سعادتها بقدرة هذا الطفل وجرأته على أداء الخطبة أمام هؤلاء المشايخ، مشددة على ضرورة اهتمام الأسر بأولادهم وحثهم للمواظبة على الصلاة.



وأشارت إلى أن الأسر المصرية تهتم بدراسة أطفالهم وتتجاهل حثهم على الصلاة، مضيفة :"أولادى كانوا مواظبين فى الصلاة حتى سن المراهقة..أدعوا الأمهات بالاهتمام بالجانب الدينى وصلاة أولادهم".



