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إلهام شاهين سفيرة للتراث العربي تعرف على التفاصيل .. فيديو

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:10 ص
الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين
محمد القاضي
أفاد برنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المركز الثقافي للتراث العربي الفرنسي، نصب الفنانة إلهام شاهين سفيرة للتراث العربي، خلال احتفالية أقامها في القاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.

وقالت "شاهين"، خلال لقائها ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "فيه ناس بتحبنا وبتثق فينا، وعلينا إننا نوصل صوتنا في أي موضوع توعوي"، مشيره: "مطلوب توعية للناس، ومطلوب تثقيف أكثر بأهمية الحضارة والتاريخ والتراث لأنه موضوع هام جدا".

وتابعت: "بقترح علي المركز الثقافي الفرنسي للتراث العربي إنهم ينتجون أفلام قصيرة أو تسجيلية عن التراث والحضارات لأن فيه أجال مدرستش تاريخ".

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