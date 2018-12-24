إلهام شاهين سفيرة للتراث العربي تعرف على التفاصيل .. فيديو

أفاد برنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن المركز الثقافي للتراث العربي الفرنسي، نصب الفنانة إلهام شاهين سفيرة للتراث العربي، خلال احتفالية أقامها في القاهرة، تحت رعاية وزارة السياحة المصرية.





وقالت "شاهين"، خلال لقائها ببرنامج "it's showtime"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "فيه ناس بتحبنا وبتثق فينا، وعلينا إننا نوصل صوتنا في أي موضوع توعوي"، مشيره: "مطلوب توعية للناس، ومطلوب تثقيف أكثر بأهمية الحضارة والتاريخ والتراث لأنه موضوع هام جدا".



