هيفاء وهبي تتألق بـ كريسماس عالمي في مصر الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

تألقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مساء أمس الأحد خلال أحيائها لحفلها الثاني بمصر احتفالا ب"الكريسماس" بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع وذلك داخل أحد فنادق مصر الجديدة.



حضرت هيفاء وهبي بصحبة مدير أعمالها محمد الوزير وظهرت علي خشبة المسرح بسواريه "جمبسوت" خطف انظار الحضور كالعادة وصاحبها خلال فقرتها dancers من الأرجنتين والبرازيل ولاعبي fire works مما زاد من أجواء الإثارة والابهار طوال فقرتها.



قدمت هيفاء عدد كبير من اغانيها المميزة الشهيرة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني بداية من "واحشني" التي افتتحت بها فقرتها وحرصت بعدها علي تهنئة الحضور بالعام الجديد ثم قدمت "يا ابن الحلال" .. بالإضافة إلى معظم اغاني ألبومها الجديد "حوا" منها "توتا" ،"هفضل" "واحشني" ،" ست البنات" و"صباحوا ورد" .. وغيرها ممن تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة ال "سيلفي" بمشاركة محبيها.



كما رحبت بالفنان الكبيرة نيللي وقالت إنها " my lady" او سيدتي وتمنت لها دوام الصحة والتألق.



تميز الحفل بأجواء البهجة والرومانسية بالإضافة الى التنظيم والإخراج المبهر لـ "ايجيبت كالندر "على غرار سهرات اللايف العالمية وتجهيزات ياسر الحريري وإضاءة وليزر لوليد الحريري وتأمين كابتن ريتشارد.







حضر الحفل من نجوم الفن نيللي وساندي وكيرا الصباح والراقصة ألا كوشنير وجمال شوقي و ال dj العالمي ياسر الحريري كابتن ريتشارد المسؤل عن تأمين الحفل .. بالأضافة الى والخبير السياحي شيرين يسري وليلي شتا ونور مغربي.