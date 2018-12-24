صحف الكويت: اهتمام كويتي بمشاريع مصر القومية.. ألمانيا تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.. البحرين تستدعي السفير العراقي بسبب تصريحات المالكي.. الجيش السوداني يؤكد التفافه حول البشير

ألمانيا تشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتؤكد: حريصون على دعم مصر اقتصاديا

البحرين تستدعي السفير العراقي بسبب تصريحات المالكي

خادم الحرمين يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز

الجيش السوداني يؤكد التفافه حول البشير.. والاحتجاجات تنقل إلى وسط البلاد

ملف شكوى فلسطيني ضد ممارسات الجنود الإسرائيليين

الأمن المغربي يستبعد إعداد "داعش" لجريمة قتل السائحتين





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن مصر وألمانيا وقعتا أمس، الأحد اتفاقيتين للتعاون الفني والمالي بقيمة اجمالية تبلغ 5ر150 مليون يورو (15ر171 مليون دولار)، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للاستثمار في العنصر البشرى اضافة الى دعم قطاعات البنية الأساسية والبيئة والزراعة والمياه والصرف الصحي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ونقلت الوكالة عن بيان أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية قولها إن الاتفاقيتين وقعهما عن الجانب المصري وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر فيما وقعهما عن الجانب الألماني سفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جورج لوي، لافتة إلى أن الاتفاقية الثانية هي اتفاق للتعاون المالي لتمويل عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بقيمة 5ر102 مليون يورو (563ر116 مليون دولار) في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأشاد السفير لوي بالتعاون مع مصر مشيرا الى ان هاتين الاتفاقيتين تأتيان في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتدلان على مدى استراتيجية التعاون الحالي بين مصر وألمانيا.



واكد حرص بلاده على زيادة دعمها لمصر خلال المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي مشيدا بـ اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة المصرية وهو ما ينعكس ايجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا وتحسين بيئة الاستثمار والتي تشجع الشركات الالمانية على زيادة استثماراتها في مصر.



وتحت عنوان "مصر تستعرض مشاريعها القومية" أفردت صحيفة "الراي" تقريرًا مطولًا يسلط الضوء على اليوم الثاني من زيارة الوفد الإعلامي الكويتي لمصر واطلاعه على المشروعات القومية التي تشهدها البلاد، التي تنوعت ما بين شبكة طرق قومية ومشروعات في الطاقة والزراعة ومواجهة العشوائيات والمجتمعات الجديدة والصحة والتعليم وغيرها.



وقال التقرير إن الوفد زار العاصمة الإدارية الجديدة، ورافقهم وفد من وزارة الاستثمار المصرية، مشيرًا إلى أن الوفد يعتبر أول وفد عربي إعلامي يزور أكبر المساجد في العاصمة الجديدة مسجد "الفتاح العليم"، ويقع على مساحة 106 أفدنة، ويتسع لنحو 17 ألف مصلٍ، وبه قاعتا مناسبات، كما يوجد أمامه مباشرة مسار جنائزي بطول 406 أمتار، ويصل ارتفاع قبة المسجد إلى 24 مترا، و يحتوي المسجد على مكتبة مركزية، بالإضافة إلى مصلى للسيدات.



وأوضح التقرير أن الوفد اطلع على إعلان قرب تنفيذ سكة حديد لقطار فائق السرعة يربط بين العاصمة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء "النهر الأخضر"، وهو حديقة طويلة، بمثل نهر النيل، وكأنه يشق المدينة، على غرار القاهرة، والذي يصل طوله إلى 35 كيلو مترا، بالإضافة إلى إنشاء أعلى برج في أفريقيا يصل ارتفاعه إلى 395 مترا.



ثم توجه الوفد إلى كنيسة بطريركية الأقباط الأرثوذكس والتي تقع على مساحة 500 فدان، وبها أكبر قبة لكنيسة في الشرق الأوسط، وهي تستعد حاليا لاستقبال قداس الميلاد المجيد، ونقلت "الراي" عن أحد المسئولين قوله إن العاصمة ستكون مجهزة بنظام "ترافل سي"، و"سي أو سي"، كما يتم حاليا استكمال إنشاء مقرات للبنوك الحكومية والخاصة، ومبنى للبنك المركزي والمكتبة الوطنية على غرار مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى حديقة حيوانات، ومتحف وطني بفكر جديد يواكب تطور الحياة المصرية على مدار التاريخ.



في سياق آخر، أفادت "الجريدة" بأن محكمة النقض المصرية حكمت بالسجن المشدد عشر سنوات على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع وثلاث سنوات على 37 متهما آخرين لإدانتهم في قضية أحداث العنف التي شهدتها محافظة بني سويف عام 2013.



وأضافت أن محكمة جنايات بني سويف أصدرت أحكاما بعد تخفيف العقوبة عن بديع من السجن المؤبد الى السجن المشدد عشر سنوات والسجن ثلاث سنوات لـ37 متهما اخرين لإدانتهم بحرق مركز شرطة (ببا) والشهر العقاري ومدرسة الراهبات بمحافظة بني سويف.



وقالت "الأنباء" إن كل مديريات الأمن المصرية شهدت انتشارا أمنيا مكثفا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء، وذلك تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.



وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.



على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "القبس" بأن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أدى، ظهر أمس، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأمير طلال بن عبد العزيز، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي.



وقالت "الوطن" إن وزارة خارجية البحرين القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية العراق لدى المنامة، للإعراب عن "استنكارها واستهجانها الشديدين" لتصريحات نائب رئيس العراق السابق نوري المالكي، مؤكدة "استنكار مملكة البحرين واستهجانها الشديدين لتصريحات المالكي"، رئيس ائتلاف دولة القانون، والتي اعتبرتها تدخلا سافرا ومرفوضا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وذلك خلال مشاركته في احتفالية بتأسيس مكتب في بغداد لمجموعة "ائتلاف شباب 14 فبراير في البحرين"، التي تعتبرها المنامة "منظمة إرهابية".



وأبرزت "الأنباء" بيان الجيش السوداني الذي أكد فيه التفافه حول قيادته وحرصه على مكتسبات الشعب، علما بأن الرئيس عمر البشير هو القائد الأعلى للجيش، مؤكدًا حرصه على "مكتسبات الشعب وأمن وسلامة المواطن في دمه وعرضه وماله"، مؤكدًا أنه يعمل ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة تشمل القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.



وقالت "الجريدة" إن الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز في السودان امتدت، أمس إلى مدينة امروابه في ولاية شمال كردفان وسط السودان، وفق شهود عيان، بينما ساد الهدوء شوارع الخرطوم صباحًا في خامس أيام الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن 5 من المحتجين بأم روابة تعرضوا إلى إصابات برصاص قوات الأمن، نقلوا على إثرها فورا إلى مستشفى المدينة لتلقي العلاج، كما خرج العشرات من المحتجين في مدينة "الترتر"، مرددين هتافات منددة بالغلاء والتردي المعيشي مطالبين بـ «إسقاط النظام».



وركزت "الراي" مع إرسال تركيا أمس، تعزيزات إلى حدودها مع سوريا؛ بحسب تقارير إعلامية أشارت إلى أن نحو مائة مركبة بينها شاحنات "بيك أب" مزودة بمدافع رشاشة وأسلحة، تشق طريقها إلى المنطقة، وأضافت أن جزءا من العتاد العسكري والجنود سينتشرون في نقاط على الحدود، فيما عبر البعض إلى داخل سوريا عن طريق منطقة البيلي. وتقع البيلي على بعد 45 كيلومترا من مدينة منبج في شمال سوريا والتي كانت سببا للتوتر بين أنقرة وواشنطن.



وذكرت "الأنباء" أن السلطة الفلسطينية قررت إعداد ملف إدانة للسياسة الإسرائيلية وممارساتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، يتعلق بعشرات الحوادث التي تم فيها قتل فلسطينيين بتهمة الاعتداء على إسرائيليين، ظلمًا وبهتانًا.



واعتبرت السلطة هذه الحوادث بمثابة "عمليات إعدام مقصودة ومتعمدة هدفها الانتقام من الرفض الفلسطيني للاحتلال من جهة، ولرفع معنويات الرأي العام الإسرائيلي وإرضاء جمهور المستوطنين واليمين المتطرف الذي يطالب عادة بعقوبات جماعية".



ونقلت "القبس" عن مسئول مغربي قوله إن السلطات المغربية باتت تعتقد أن المشتبه بهم الأربعة في مقتل سائحتين نرويجية ودنماركية في جبال الأطلس، كانوا يعملون بمفردهم على الرغم من مبايعتهم لتنظيم "داعش"، مضيفًا أن إلقاء القبض على تسعة أشخاص آخرين في القضية، أحبط مؤامرة إرهابية.



دوليًا، قالت "الجريدة" إن مجلس الشيوخ الأميركي أرجأ إلى ما بعد عيد الميلاد، المفاوضات الرامية لإقرار قانون للإنفاق الفدرالي، ما يعني أن الإغلاق الجزئي للحكومة باقٍ حتى الخميس، على أقل تقدير، بسبب استمرار الخلاف بين الكونجرس والرئيس دونالد ترامب حول تخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.



في سياق آخر، نقلت "الأنباء" عن ترامب قوله إن باتريك شاناهان، سيصبح القائم بأعمال وزير الدفاع خلفا للوزير المستقيل جيمس ماتيس وذلك اعتبارا من بداية يناير 2019.