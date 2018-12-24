تجديد حبس تاجر مخدرات ضُبط بحوزته كيلو حشيش في العاشر من رمضان

أمرت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتجديد حبس متهم بالاتجار فى المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 10 قطع حشيش وزنت حوالى كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو، وسلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش.



كان اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم ثان العاشر من رمضان من القاء القبض على "جمال .ال" وشهرته جمال زرزور، 55 سنة- عاطل، وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و10 قطع من مخدر الحشيش وزنت حوالى كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر، ومبلغ من المال.



واعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد ممارسة التجارة غير المشروعة فى المواد المخدرة، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم خرج حديثًا من السجن عقب قضاء عقوبته في قضية اتجار في المواد المخدرة.

