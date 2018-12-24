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منوعات

شاهد .. تلد طفلها لحظة انتحارها شنقًا

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 06:48 ص
صدى البلد
كريم جمال
أقدمت سيدة هندية على حادثة هى الأغرب من نوعها على الإطلاق، بعدما مولودها لحظة شنق نفسها، والغريب أن الطفل تم العثور عليه حيًا معلقًا بحبل السرة.

تعود التفاصيل عندما أبلغ زوج السيدة المنتحرة عن الواقعة، وفور وصول عناصرها وجدوا جثتها متدلية من حبل مشنقة في منزلها، ولم يكن ملاحظ تواجد المولود تمامًا بسبب ملابسها التقليدية التى تغطيه.

وبعد الكشف عليه تبين أنه على قيد الحياة، وبحالة صحية جيدة، وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي اللازم.
شاهد .. تلد طفلها لحظة انتحارها شنقًا

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