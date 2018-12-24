قبل أيام من الكريسماس..شاهد نجم Home Alone بعد 28 عاما على الفيلم

تعاقدت شركة جوجل مع أول نجم ظهر في سلسلة "Home Alone"، لكي يؤدي إعلانا ترويجيا جديدا للشركة العملاقة، حيث استوحيت فكرة الإعلان من أحداث الفيلم الشهير نفسه.



وتمكن الطفل (آنذاك)، ماكاولاي كولكين، من أن يصبح أحد أشهر نجوم السينما في تسعينيات القرن الماضي، إثر نجاحه الباهر في أداء دور البطولة في أول أفلام السلسلة الهوليوودية، "Home Alone"، وذلك بحسب روسيا اليوم.



كما تجدر الإشارة إلى أن إعلان جوجل الأخير طمأن الكثيرين من محبي النجم على صحته، عقب توجيه اتهامات عديدة له بتعاطي المخدرات والإدمان عليها.



