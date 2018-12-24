رد الجميل بعد 5 سنوات.. تبرعت له بكليتها ففاجئها بهدية الكريسماس.. فيديو

قرر هذا الرجل الغريب رد الجميل لسيدة أنقذت حياته منذ 5 سنوات، عندما قررت التبرع له بكليتها عندما عجز الأطباء عن علاجه بسبب فشل وظائف الكلى فى جسده.





اشتري لها هدية عيد الميلاد وذهب لمنزلها ليدخل السرور على قلبها، أولًا بإعطائها هديتها، وثانيًا ليؤكد أن تبرعها له لم يذهب هدرًا، حيث نجا من الموت ويعيش حياة طبيعية منذ عام 2013 وقت إجراء عملية التبرع الناجحة.





قالت البريطانية تريزا دوبسون البالغة من العمر 62 عامًا، أنها وقتها لم تكن تعرف جوى سلفاتور البالغ من العمر 70 عامًا، ولكنها أرادت فقط إنقاذ حياته هذا الشخص دون أى مقابل، عندما سمعت استغاثته عبر إحدى محطات الراديو يطلب متبرعًا بالكلى.





وأضافت تريزا أنها لم تكن تتوقع هذه المفاجأة السارة التى ذرفت دموعها، ولم تشعر بنفسها وهى تحتضنه فرحًا لرؤيتها جوي وهو بكامل صحته يزورها فى منزله، فبداخله جزء منها.