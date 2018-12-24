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حدائق الحيوانات : نقدم الفاكهة للشمبانزي لوزة ونعرض رسوماتها للزائرين

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:18 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
قال اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوانات، إن الشمبانزي من الناحية التشريحية يشبه الإنسان، ولديه درجة من التفكير، وذلك ردا على قيام الشمبانزي لوزة بالرسم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN»، مع عمرو عبدالحميد، "نقدم كل أنواع الترفية للشمبانزي حتى لا يصاب بالاكتئاب، ونعاملهم كالأطفال، ونحن نضع لهم ألعاب وفروع وكرات من أجل اللعب".

وتابع : " وكمان جبنا للوزة الشمبانزي كراسة رسم وأدوات التلوين من أجل الرسم، من أجل إدخال السرور على قلبها، ونقدم للشمبانزي الفاكهة والعصائر لتغير المود، وهنعرض رسومات لوزة أمام الزائرين".

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