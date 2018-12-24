انقلاب سيارة محملة بـ 61 طن بنزين والحماية المدينة تتعامل مع الحملة المتسربة بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدينة في سوهاج، على تسريب لـ 61 طن بنزين من فنطاس سيارة نقل أثر انقلابها علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.



كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا، بإنقلاب سيارة محملة بالوقود بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه أسوان قبل صينية جهينة بــ 15 كيلو، انتقل مأمور وضباط المركز وإدارة المرور وقوات إدارة الحماية المدنية.



وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل أسيوط "فنطاس" محملة بـ 61 طن بنزين تابعة لشركة السهام البترولية قادمة من أسيوط اتجاه مستودع التعاون بالشلال في أسوان قيادة طلعت.م.س، 58 عاما سائق ويقيم دائرة مركز أبو تيج، أسيوط، إنفصل الفنطاس الخلفي مما أدي لإنقلابه علي الحرم الرملي للطريق من الجهة اليمني، وحدوث تسريب الحمولة دون التأثير علي حركة الطريق.



تم تأمين السيارة والحمولة بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

