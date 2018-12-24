الملك عبدالله: متحمس لمستقبل الأردن الذي يمتلك فرصا كبيرة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الأحد، إن انقطاع الغاز المصري شكل مشكلة كبيرة للأردن، والآن بدأ العمل لاستئناف تزويد المملكة به، مشيرًا إلى أنه يتابع التحسن الذي يشهده قطاع السياحة.



وأضاف الملك عبد الله، خلال لقاءه عدد من الصحفيين، أنه متحمس لمستقبل الأردن الذي يمتلك فرصا كبيرة، مؤكدا "الكرة الآن في ملعب الحكومة والقوى السياسية والمجتمع للاستفادة منها".



وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أبدى الملك إندهاشه، "من البعض الذين يقللون من شأن إمكانيات الأردن، وممن لا يملكون الطموح الكافي، بل ويستغلون الوضع الصعب عند بعض الناس ليكسبوا شعبية لأنفسهم، "يتظاهرون أنهم من الشعب وخائفين على مصلحته.. وكل ما يريدونه هو الظهور والشهرة على حساب الوطن".



وقال الملك عبد الله: "مر الأردن بظروف صعبة خلال السنوات الماضية، وأنا مدرك تماما لما يحدث في بلدي وفي الإقليم وكذلك ما يجري في عالمنا"، مؤكدا: "الأمور بدأت بالتحسن، فدول الخليج وقفوا إلى جانبنا مشكورين ولم يقصروا وكذلك العالم وقف معنا من أوروبا واليابان وأمريكا".



وأضاف: "الحمد لله علاقاتنا الدولية عمرها ما كانت أحسن من اليوم، لدرجة أن الولايات المتحدة زادت المساعدات لنا ونحن شاكرون لهم"، لافتا إلى أن الأمور في سوريا تتحسن "ونتمنى لسوريا كل الخير".



وقال: "إن شاء الله الشغل سيرجع كما كان من قبل، وكذلك الأوضاع تتحسن في العراق بشكل ملحوظ، ونحن دائما على تواصل معهم من أجل فتح الأسواق لمنتجاتنا، وإن شاء الله رئيس الوزراء سيزور بغداد قبل نهاية السنة".