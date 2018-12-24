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تأكيدا لـ صدى البلد.. مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الإعاقة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:44 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمد عبد المنعم
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، قرارا رقم ٢٧٣٣ لسنة ٢٠١٨ بشان إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة .

ونشر موقع صدى البلد، امس ان اللائحة التنفيذية لقانون الاشخاص ذوى الاعاقة ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة وهو ما حدث بالفعل .

ويتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، العديد من المزايا منها عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة ، وكذلك تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، فضلا عن احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة ، وتكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.

ومن ناحية اخرى تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري ، لذوى الاحتياجات الخاصة اليوم الاثنين احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة "قادرون باختلاف"، بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية لمنارة بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيشهد اليوم افتتاح معرض لمنتجات ذوي الإعاقة، يلى ذلك الحفل الفنى ويتضمن عددا من العروض الغنائية والاستعراضية، بطولة عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة، وبمشاركة عدد مع نجوم الفن.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم أغنية "نفس الحروف" بالإضافة إلى عرض موسيقى من أوركسترا الشباب والرياضة.

و للتعرف على مواد اللائحة اضغط هنا ..

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