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خطة زمنية لاستبدال الأسلاك الكهربائية الهوائية بالعريش إلى كابلات أرضية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
خطة زمنية لاستبدال
خطة زمنية لاستبدال الأسلاك الكهربائية الهوائية بالعريش
احمد صالح
قال اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة العريش انه تم وضع خطة زمنية لاستبدال الأسلاك الكهربائية الهوائية الي كابلات ارضية، مشيرا الى أنه تم تخصيص 18 مليون جنيه كمرحلة أولى في خطة 2019- 2020 لتنفيذ الخطة.

وأضاف أن تحويل الأسلاك الكهربائية الهوائية الي كابلات أرضية فى مناطق جسر الوادي الغربي وجانب شارع على بن أبى طالب وصولا لمديرية الزراعة، كما تم دخول مناطق وقرى السكاسكة والميدان والإداري جنوب المساعيد أيضا خدمة تحويل الأسلاك الهوائية الي كابلات أرضية.

وفي نفس السياق، تم إصلاح وتركيب لعدد 195 كشاف إنارة جديدة وتركيب 86 مستعمل بقطع غيار جديدة ، في مناطق المساعيد وعاطف السادات، والمرحلة الرابعة وحى العبور، ومنطقة قسم رابع وحى الصفا والفواخرية وشارع مستشفى الشاعر والمركز الحضري والساحة الشعبية وضاحية السلام ومنطقة دريم بالريسة والعتلاوي وبالم بلازا ونادى الشرطة وشارع الواحة ومنطقة عاطف السادات وحى ال أيوب وقرية السكاسكة ومنطقة الميناء وابني بيتك.

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