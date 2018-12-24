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تعرف على حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 07:34 ص
تعرف على حالة الطقس
تعرف على حالة الطقس و درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
نورهان خفاجي
يسود اليوم الاثنين طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا ، وذلك وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 12 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 20

مطروح 11 20

السلوم 10 19

سيوة 08 21

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

الزقازيق 12 20

الإسماعيلية 10 21

السويس 11 20

العريش 10 20

رفح 09 19

رأس سدر 11 22

نخل 04 17

نويبع 16 23

طابا 14 22

كاترين 03 17

الطور 11 22

شرم الشيخ 16 23

الغردقة 15 25

مرسى علم 15 24

الفيوم 11 20

بنى سويف 11 20

المنيا 10 20

أسيوط 08 21

سوهاج 08 22

قنا 09 23

الأقصر 09 23

أسوان 11 24

أبوسمبل 11 23

الوادي الجديد 12 22

شلاتين 18 25

أبو رماد 19 24

راس حدربة 20 23

حلايب 19 24

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