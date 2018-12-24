تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى

كشف اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري ، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة الكبرى .



وأكد الشاهد، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية الأولى ، أن اليوم يعتبر أول أيام الأسبوع وهو من الأيام التي تشهد كثافات على مستوى القاهرة ، ولكن حتى الآن الحركة طبيعية، متابعا أنه توجد توجد شبورة وفرص كبيرة لسقوط الأمطار ولابد على قائدوا المركبات الالتزام بالسرعات المقررة حفاظا على ارواحهم وترك مسافات الأمان اللازمة.



واكد ان محور صلاح سالم ومحور 6 أكتوبر ومناطق مصر الجديدة ومدينة نصر و محور المشير والقاهرة الجديدة تشهد كثافات طبيعية حتى الأن.



أما عن محور 6 أكتوبر ومحور رمسيس وشبرا والكورنيش والتحرير والزمالك ومناطق وسط البلد فتشهد هدوء تام وسيولة مرورية ن مع ظهور بعض الكثافات البسيطة أمام المدارس.



واكد ان مناطق السيدة عائشة وطريق الاوتوستراد وحلوان تشهد كثافات بسيطة ، اما مدينة الشيخ زايد والمحور وشوارع فيصل والسودان وجامعة الدول العربية حتى الآن تخلو من أي حوادث ، وتوجد بعض التحويلات البسيطة مع حركة مرورية طبيعية.