الوجه النيابي لرجل الحرب والسلام.. السادات أول رئيس يتولى رئاسة البرلمان.. نوستالجيا

رجل الحرب والسلام.. محمد أنور السادات، الذي تدرج في المناصب القيادية، حيث بدأ كأحد الضباط الأحرار الذين حفروا نفق الملكية وردموه إلى زوال، لتتحول مصر بعدها إلى جمهورية، وأوصدوا الأبواب خلف احتلال دام لعقود، ليصبح هو ثالث رئيس لها فيما بعد.



لكن إذا ما تأملنا نجد أن الكثير من المواطنين لا يعلم عن "السادات" إلا كونه رجل أكتوبر، والحاصل على جائزة "نوبل للسلام"، لكن في الحقيقة، هناك وجه نيابي آخر للزعيم الراحل، ولم يكن هذا الدور مجرد "تسجيل حضور" فقط، على العكس، كان ابن المنوفية ذا مكانة مؤثرة -ودائما ذلك- تحت قبة مجلس النواب "الأمة حينها".



وقد عرض السادات خدماته على أبناء دائرته "تلا محافظة المنوفية" على مدار ثلاث دورات تشريعية، في الفترة من 57 إلى 68 من منتصف القرن الماضي، واستطاع أن يفوز بها كلها، غير أنه لم يكتف بأن يكون عضوا عاديا، فقد آثر أن تكون له الكلمة الأولى، كعادته، داخل المجلس.



برلمان الوحدة

كان برلمان الوحدة الذي تأسس بناءً على اتفاقية بين مصر وسوريا، بعد صدور قرار بحل مجلس الأمة المصري ومجلس النواب السوري، فى عام 1960م، هو أول عهد السادات بكرسي الرجل الأول، بعد توليه رئاسته، بالتزكية.



وكان برلمان الوحدة، الذي أصدر عبد الناصر قرارا بإصداره، يتكون من 600 عضو، منهم 400 عضو مصري والباقي سوري.



رئاسة مجلس الأمة

وواصل السادات نبوغه في الحياة النيابية، بتولىه رئاسة مجلس الأمة في الفترة من 1964 إلى 1968.



وكانت تمر هذه الفترة بظروف عصيبة على الشعب المصرية والقيادة السياسية، إذ تخللها مجموعة من الأحداث التي أثرت في تاريخ مصر، على رأسها نكسة 67، وتراجع عبد الناصر عن انسحابه من رئاسة الجمهورية، والتي عرضها على السادات.



ونتيجة لحنكة محمد أنور السادات السياسية والنيابية، فقد حصل على ثقة الراحل جمال عبد الناصر، ليكون نائبا له، ليترك الحياة النيابية، إلى السلطة التنفيذية، لتكون بادرة وبداية طريق لتوليه الرئاسة بعده مباشرة.