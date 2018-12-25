يناير المقبل انطلاق قافلة طبية لعلاج أبناء الوادي الجديد مجانا

قالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، إنه يتم دفع قافلة طبية لخدمة أبناء المحافظة يوم الخميس 10 يناير 2019 المقبل، ولمدة 4 أيام.
وأكدت "مشرف"، أن القافلة تعمل في مستشفى الخارجة العام وتضم 10 تخصصات طبية برئاسة الدكتورة إيمان محمد سلام، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن القافلة تضم استشاريين وأساتذة جامعيين في 10 تخصصات طبية هي جراحة مخ والأعصاب، جراحة العظام وتصليح عيوب العظام الخلقية للأطفال، جراحة الأوعية الدموية والقدم سكري وعلاج الدوالي، جراحة عامة، جراحات المياه البيضاء، والتخدير، والأشعة، والنساء والتوليد، والعقم، وأمراض السكر والغدد الصماء.