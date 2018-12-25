يناير المقبل انطلاق قافلة طبية لعلاج أبناء الوادي الجديد مجانا

قالت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، إنه يتم دفع قافلة طبية لخدمة أبناء المحافظة يوم الخميس 10 يناير 2019 المقبل، ولمدة 4 أيام.





وأكدت "مشرف" ، أن القافلة تعمل في مستشفى الخارجة العام وتضم 10 تخصصات طبية برئاسة الدكتورة إيمان محمد سلام، لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان.



