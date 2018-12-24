ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مفتي لبنان: السعودية تضطلع بدور مهم في إرساء الاستقرار بالمنطقة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان،أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط، نحو إرساء الاستقرار والأمان في البلدان العربية والإسلامية .

جاء ذلك خلال استقبال المفتي دريان لسفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، ظهر اليوم، بمقر دار الفتوى.

وأعرب مفتي الجمهورية اللبنانية عن تطلعه إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين لبنان والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي .

من جانبه، شدد السفير السعودي على سعيه الدؤوب لتحقيق كل ما يصب في مصلحة البلدين وتعزيز أوجه التعاون بين السعودية ولبنان انطلاقا من العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين.

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية السابق ينصح من ينامون عن الصلاة بـ 19 كلمة

شطة: مصر أنقذت الكاف وتقترب من تنظيم أمم افريقيا 2019.. صفقات الأهلى مش سوبر ولاسارتي مدرب ضعيف.. حوار

القوات المسلحة تنهي استعداداتها لتأمين احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد .. فيديو

رئيس مجلس الشورى السعودي يصل القاهرة على رأس وفد رفيع

أسعار مواد البناء اليوم

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تقليل الواردات من السلع غير الضرورية

البحوث الإسلامية تكشف عن ركعتين صلاتهما توجب لك دخول الجنة

العمل السعودية: آخر مهلة لتصحيح أوضاع الموظفين بأوجيه 30 ديسمبر

علي جمعة يكشف عن 3 أوامر من الله في قوله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون

خادم الحرمين: أقدر جهود الأزهر فى نشر الفكر الوسطي وسأزور مصر مرة أخرى

الاهلي يتوصل لاتفاق نهائي لضم محمود مرعي

شاهد.. بيت لحم تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

أهالي هويس سرابيوم: المياه الملوثة وتلال قمامة تنهش في أجسادنا.. صور

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

فيديو

محافظ الإسكندرية: القضاء نهائيا فى 2019 علي المناطق غير الآمنة..فيديو
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت
شاهد.. بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا
أهالي البركاوي بالشرقية: أجهزتنا احترقت لضعف الكهرباء.. ونروي الأراضي بمياه الصرف..فيديو
تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟