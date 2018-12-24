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توك شو

القومي للإعاقة: نسبة توظيف المعاقين زادت عن 5% في القانون الجديد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
توك شو
كشف محمد مختار، مدير خدمة المواطنين بالمجلس القومى لذوى الإعاقة، عن أهم المشاريع التي سيتم دمج ذوي الإعاقة من خلالها لافتا إلى أن نسبة توظيف ذوي الإعاقة قد زادت عن 5% في القانون الجديد .

وأكد "مختار" خلال لقائه ببرنامج " صباح الورد" بفضائية ten ، اليوم الإثنين، أنه من الضروري العمل على زيادة الوعي المجتمعي بداية من تعليم الطفل في المدرسة، ، مشيرا إلى أن الدمج التعليمي يعد جزءا من الدمج المجتمعي .

وتابع مدير خدمة المواطنين بالمجلس القومى لذوى الإعاقة، انه يجب ان نظهر قدرات ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مضيفا أن صناع السينما و الدراما هم من وضعوا صورة سلبية للأشخاص ذوي الإعاقة كما أنهم ساعدوا على عدم زيادة الوعي المجتمعي .

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