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أخبار العالم

برلمانية روسية: تنفيذ واشنطن لقرار سحب قواتها من سوريا يتطلب المتابعة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
أ ش أ
اعتبرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (البرلمان) فالنتينا ماتفيينكو اليوم الاثنين أن قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا يتطلب المتابعة وحسن كيفية تطبيقه على الأرض .

وقالت ماتفيينكو (حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية): "أننا سمعنا أن الولايات المتحدة تنوي سحب قواتها من سوريا، لكن يتحتم في الوقت ذاته متابعة تنفيذه وكيفية تطبيقه على الأرض.

ومن وجهة نظري الشخصية ، فإنه في حال اتخاذ هذا القرار وتنفيذه، فهو قرار صح بالمطلق ، لأن الوحدات العسكرية الأمريكية والغربية متواجدة في سوريا بشكل غير قانوني " .

وأضافت ماتفيينكو أنه ، على عكس الولايات المتحدة، فإن القوات الروسية في سوريا موجودة بناء على دعوة من الحكومة السورية الشرعية.

وأشارت البرلمانية الروسية إلى أن "إجراءاتنا هي سحب خبرائنا وهذا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ستقرره الحكومة السورية إلى جانبنا فيما يخص بقائهم هناك [العسكريون] وكم من الوقت لضمان عملية السلام واعتماد دستور جديد وتوفير انتخابات شفافة وإعادة الحياة السلمية في سوريا " .

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