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محافظات

برنامج زمني لرفع تراكمات القمامة ونواتج تطهير الترع فى المنوفية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:40 م
إجتماعًا لمناقشة
إجتماعًا لمناقشة إجراءات رفع نواتج تطهير الترع بالمنوفية
مروة فاضل
ناقش اليوم اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية إجراءات رفع نواتج تطهير الترع والمصارف من علي جوانب الطرق .

شهد الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ومديري إدارات البيئة والشئون القانونية والتفتيش والمتابعة ومركز المعلومات والأزمات والكوارث بالديوان العام .

ووجه السكرتير العام المساعد رؤساء مراكز المدن والأحياء بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية الري وإستغلال كافة الإمكانيات والموارد البشرية والمادية والعمل وفق برنامج زمني وخطة محددة لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج تطهير الترع من علي جانبي الطرق وخاصة في المناطق السكنية ، وكذا العمل على المشاركة المجتمعية والتعاون مع المواطنين لتجميل الأماكن التي يتم رفع تراكمات القمامة منها .

كما أصدر السكرتير العام المساعد تعليماتة لجميع رؤساء مجالس المدن بعقد إجتماع عاجل مع مسئولى الري في كل مركز ومدينة للتعرف علي خطة عمل تطهير الترع والمسافات التي يتم تطهيرها وكذا كميات القمامة التي يتم رفعها وإعداد تقرير مفصل بما يتم تنفيذه في مدة لا تقل عن يومين .

وفى نهاية الإجتماع أكد اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد ونشر ثقافة الوعي بين المواطنين لإعادة المظهر الحضاري في كافة شوارع وميادين وقرى المحافظة .
برنامج زمني لرفع تراكمات القمامة ونواتج تطهير الترع فى المنوفية
برنامج زمني لرفع تراكمات القمامة ونواتج تطهير الترع فى المنوفية
برنامج زمني لرفع تراكمات القمامة ونواتج تطهير الترع فى المنوفية

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