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أخبار العالم

الصين تتهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالنفاق حيال قضية المواطنين الكنديين

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
أ ش أ
أعربت الصين اليوم /الاثنين/ عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتصريحات التي أدلى بها مسؤولون كنديون وأمريكيون وأوروبيون بشأن المواطنين الكنديين المتخذ بحقهما "تدابير إلزامية"، متهمة في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بـ "النفاق" حيال هذه القضية .

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ، تعليقا على تأكيد وزيرة خارجية كندا "كريستيا فريلاند" أن بلادها ستواصل حملة عالية المستوى خلال الأيام القادمة للحصول على دعم حلفائها للضغط على الصين لإطلاق سراح الكنديين المحتجزين لديها، وتأييد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لكندا بهذا الشأن .

وقالت يينغ "نحث الدول المعنية على احترام السيادة القضائية للصين بكل جدية،وإن الحقوق المشروعة للمواطنين الكنديين مضمونة ومصانة".

وأضافت يينغ " دعم بريطانيا والاتحاد الأوروبي أمر غريب ونفاق، حيث : ما علاقة ذلك ببريطانيا والاتحاد الأوروبي؟ عندما احتجز الكنديون بشكل غير قانوني مسؤولة تنفيذية كبيرة في شركة صينية (المديرة المالية لشركة هواوي منغ وان تشو) بناء على طلب من الولايات المتحدة، أين كانوا؟ إن ما يسمى لديهم بحقوق الإنسان لها معايير تختلف وفقا لمواطني الدول " .

وتابعت يينغ "الصين تحث كندا مرة أخرى على إطلاق سراح منغ وان تشو ، وحماية حقوقها ومصالحها، كما تحث الولايات المتحدة بشدة على سحب مذكرة توقيفها فورا ".

وكانت الصين أعلنت منتصف الشهر الجاري أنها اتخذت ما وصفته بـ "التدابير الإلزامية" بحق مايكل كوفريج كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية و"مايكل سبافور" الذي يدير مؤسسة للتبادل الثقافي في الصين، للاشتباه في قيامهما بأعمال تمثل تهديدا للأمن القومي الصيني.

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