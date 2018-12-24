بريطانيا: ماي تقطع عطلة مجلس الوزراء لوضع خطط طوارئ البريكست دون اتفاق

ذكرت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، اليوم الإثنين، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سوف تقطع عطلة عيد الميلاد القصيرة لمجلس الوزراء لوضع خطط الطوارئ للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.



وأوضحت الصحيفة إن رئيسة الوزراء سوف تجتمع مع حكومتها في الثاني من الشهر المقبل لمناقشة إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست وحشد الدعم لخططها.



وفي مقال حصري للصحيفة، كتبت ماي مطلع هذا الأسبوع، أنها توجه نداء حارا إلى البريطانيين "للالتقاء" في جهد وطني جديد لبناء بلد أفضل للجميع خارج الاتحاد الأوروبي، كما حثت البرلمانيين على دعم اتفاقها في بروكسل.



وقال وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، إن الحلفاء يشعرون بعدم الارتياح إزاء الرحيل غير المنظم عن الاتحاد الأوروبي حيث من المعتقد أن تغادر بريطانيا بنقص حاد في المواد الغذائية إذا تم إغلاق خط نقل "دوفر- كاليه".

ووردت أنباء أن جوف سيقبل بمخطط للمساعدة في ضمان أن المتاجر في المجتمعات الريفية لديها ما يكفي من الطعام في حالة عدم وجود صفقة.

