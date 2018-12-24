ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بريطانيا: ماي تقطع عطلة مجلس الوزراء لوضع خطط طوارئ البريكست دون اتفاق

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:53 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، اليوم الإثنين، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي سوف تقطع عطلة عيد الميلاد القصيرة لمجلس الوزراء لوضع خطط الطوارئ للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق.

وأوضحت الصحيفة إن رئيسة الوزراء سوف تجتمع مع حكومتها في الثاني من الشهر المقبل لمناقشة إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست وحشد الدعم لخططها.

وفي مقال حصري للصحيفة، كتبت ماي مطلع هذا الأسبوع، أنها توجه نداء حارا إلى البريطانيين "للالتقاء" في جهد وطني جديد لبناء بلد أفضل للجميع خارج الاتحاد الأوروبي، كما حثت البرلمانيين على دعم اتفاقها في بروكسل.

وقال وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، إن الحلفاء يشعرون بعدم الارتياح إزاء الرحيل غير المنظم عن الاتحاد الأوروبي حيث من المعتقد أن تغادر بريطانيا بنقص حاد في المواد الغذائية إذا تم إغلاق خط نقل "دوفر- كاليه".
ووردت أنباء أن جوف سيقبل بمخطط للمساعدة في ضمان أن المتاجر في المجتمعات الريفية لديها ما يكفي من الطعام في حالة عدم وجود صفقة.

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يلتقي خادم الحرمين الشريفين وعددًا من علماء المملكة

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت

أسعار مواد البناء اليوم

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

هيفاء وهبي تتألق بـ كريسماس عالمي في مصر الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

ترتيب الدوري الإنجليزي..ليفربول في الصدارة بعد انتهاء الجولة 18

السادات وثروت عكاشة خلافات واتهامات انهتها حرب أكتوبر

بوادر أزمة بين محمد صلاح وليفربول.. الريدز يستهدف ضم لاعب إسرائيلي

ريهانا تظهر مجددا مع حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل ..صور

محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى العالم

كلوب: محمد صلاح عانى في بداية الموسم بسبب إصابة راموس

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تقليل الواردات من السلع غير الضرورية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

أهالي هويس سرابيوم: المياه الملوثة وتلال قمامة تنهش في أجسادنا.. صور

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

فيديو

محافظ الإسكندرية: القضاء نهائيا فى 2019 علي المناطق غير الآمنة..فيديو
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت
شاهد.. بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا
أهالي البركاوي بالشرقية: أجهزتنا احترقت لضعف الكهرباء.. ونروي الأراضي بمياه الصرف..فيديو
تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟