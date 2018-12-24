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أخبار العالم

وزير التجارة الجزائري: نسعى لتصدير إنتاجنا العسكري للأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:52 م
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير التجارة الجزائري سعيد جلاب،إن الإنتاج العسكري الجزائري سيتم تصديره إلى الأسواق الخارجية،وخاصة الأفريقية منها قريبا.

وأضاف جلاب،في تصريحات له اليوم الاثنين خلال زيارته لمعرض الإنتاج الوطني بالجزائر العاصمة ، أن " الإنتاج العسكري الجزائري سيدخل السوق الإفريقية والخارجية عما قريب ، وسيساهم في تنويع الصادرات الجزائرية "

وأشار إلى أن الإنتاج العسكري من شأنه أن يلعب دورا هاما في تطوير الاقتصاد وتنويعه، عبر ما يقدمه من خدمات فعالة، لافتا إلى أن 16 شركة تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية شاركت في المعرض ومثلت حضورها في كل المجالات .

وقال إن "هذه الشركات التابعة لوزارة الدفاع ستعطي نظرة جديدة للتصدير وستسجل حضورها في المعارض الخارجية".

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