النقل تعلق على زيارة عرفات لمحطة مصر بعد منتصف الليل

قال محمد عز، المتحدث بإسم وزارة النقل، إن الهدف من زيارة الدكتور هشام عرفات وزير النقل إلى محطة مصر برمسيس بعد منتصف الليل بهدف أن يشعر العاملون أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة.



وأضاف " عز" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري" بفضائية " mbc مصر 2، اليوم الإثنين ، أن هذه الزيارة تستهدف أيضا تحسين الخدمة المقدمة للركاب ومتابعة حركة القطارات ورصد المشاكل التى تواجه المواطنين.



وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل، أن المرفقين السكك الحديدية والمترو هم مرفقان حيويان حيث أنهما ينقلان ملايين الركاب يوميا، مشيرا إلى أن الوزير يقوم بزيارات في مختلف الأوقات وليس الأمر مقتصرا فقط على المساء.

