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أم الأفندي وزلعة العسل.. مواقف لم ينسها السادات مع جدته في القرية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:47 م
الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
أماني إبراهيم
كان الزعيم الراحل محمد أنور السادات يحب جدته جدا، فقد كانت شخصيتها قوية بالإضافة إلى الحكمة، والتجربة، والحياة، فطوال إقامته معها في قريته "ميت أبو الكوم" كانت هي رأس العائلة، فقد كان يعمل والده مع الجيش في السودان، وكانت هي ترعى الأسرة بأكملها.

يسترجع «صدى البلد» في مئوية ميلاد السادات، العديد من المواقف التي لم ينسها عن جدته فقد كانت قدوته في كل شئ، كان طفلا صغيرا شديد التعلق بها وبأجواء قريته الهادئة.

أم الأفندي وزلعة
"العسل وصل" يعلن المنادي في أزقة وساحات قرية ميت أبو الكوم، وتهرع الجدة وهو يمسك بيديها ويسير بجوارها نحو الترعة، حيث رست مركب العسل القادمة إلى "كفر زرقان" المجاورة لقرية "ميت أبو الكوم" حيث نشأ.

كان الزعيم الراحل في طفولته، صبيا أسمر ضئيل الجسم، كان يرافق جدته ليشترا زلعة العسل الأسود ويعودا إلى الدار، يسير خلفها محمد صبيا نحيفا حافي القدمين، يرتدي جلبابا تحته قميص أبيض من البفتة، ولا تفارق عيناه "زلعة العسل" الذي كان بمثابة كنز استطاعا الحصول عليه أخيرا، كما وصف نفسه في مذكراته.

أم الأفندي وزلعة
لم يكن الطريق طويلا، ولكن كان في كل خطوة يخطوها تملأ قلبه فرحا وفخرا، ويذكر السادات في مذكراته "البحث عن السادات" هذا الموقف برفقة جدته، فقد كان يقف الرجال على طول الطريق تحية لجدته، هذه المرأة التي لم تعرف القراءة أوالكتابة ولكن كان يلجأ لها الجميع لتحل مشاكلهم.

يقول السادات عن هذا الموقف في مذكراته: "كم كان شهيا عندما تخلط العسل باللبن الرايب - الزبادي- وكم كان يسعدني تناوله كما لا يسعدني أي شئ آخر، كل شئ في القرية كان في الحقيقة مصدر سعادة لي لا تماثلها سعادة أخرى".

أم الأفندي وزلعة
هذه الجدة العجوز كان منزلها مرحبا بالجميع، فدائما ما كان يلجأ لها أهل القرية لتشفيهم مما قد يصيبهم من أمراض، باستخدام وصفات وأعشاب الطب العربي القديم التي لم يكن في قريتهم أو أيا من القرى المجاورة من يتقنها مثلها.

كانت جدته دائما ما تقول له "الأرض قوة صلبة، وكل من ينتمي إليها لا بد أن يكون مثلها، لا شئ يساوي أنك ابن الأرض..فالأرض هي الخلود لأن الله أودعها كل سره".

أم الأفندي وزلعة

«أم الأفندي» هكذا كانوا يطلقون عليها في القرية، ولهذا الاسم قصة رواها السادات في مذكراته، فقد كان منتهى أمل القرويين وقتها هو الالتحاق بالأزهر، ولكن كان الجد السادات يعرف القراءة والكتابة وهو أمر نادر وقتها، وأراد أن يشق لابنه أنور طريقا مختلفا، فألحقه بالتعليم العام حيث حصل على الشهادة الابتدائية.

وكان في هذا الوقت الابتدائية تعتبر مؤهلا، فالاحتلال البريطاني كان في أولى مراحله وجميع المواد كانت تدرس باللغة الانجليزية، وكان والده أول من حصل على الشهادة الابتدائية قرية "ميت أبو الكوم"، ولذلك برغم أن بالقرية حاليا مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات إلا أنه عندما يأتي ذكر الأفندي وأولاد الأفندي يعرف كل إنسان أنه أنور السادات وابناؤه.

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