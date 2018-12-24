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فن

حكمة لجأت إليها رانيا يوسف بعد إطلالتها المثيرة للجدل

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:39 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
شروق إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقولة مأثورة عن الناس الذين يتغيرون مع مرور الزمان عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وتقول الحكمة: "الناس لا تتغير ولكن يظهر معدنهم الأصيل" ، في اشارة منها الى الاشخاص الذين تغيروا معها بعد أزمة فستانها الاخير في مهرجان القاهرة السينمائي وظهورها مجددا بإطلالة مثيرة في حفل دير جيست".

يذكر ان رانيا يوسف وقعت عقد فيلم أجنبي بالإضافة لتصويرها 3 افلام مصرية، ومشاركتها في مسلسل ملايكة ابليس مع غادة عادل.
حكمة لجأت إليها رانيا يوسف بعد إطلالتها المثيرة للجدل

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