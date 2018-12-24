إلغاء حبس جزار الدقي المتهم بذبح كلب وتغريمه 200 جنيه

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من جزار شكلا علي الحكم الصادر بحقه بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، والاكتفاء بتغريمه 200 جنيه بتهمة ذبح كلب وإصابة آخر.



صدر القرار برئاسة المستشار عماد الدين الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصرة وأحمد أبوطالب، وامانة سر محمود صابر.



كانت قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ووالوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين ل "جزار"، متهم بذبح كلب وإصابة آخر، وجاء ذلك بعد تداول فيديو للكلبين على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء قيام الجزار بارتكاب الواقعة.



ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 18442 لسنة 2018، اتهامات قتل حيوان والتعدي واستعراض القوة وحيازة سلاح ابيض وامرت باحالته الي محكمة الجنح عقب القاء قوات الامن القبض عليه حيث حررت النيابة لضبط وإحضار أحد الأشخاص متورط فى قتل كلب وإصابة آخر، بعد انتشار مقطع فيديو للكلبين على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها موقع فيس بوك، يظهر به مشهد مؤثر للكلبين بعد الاعتداء عليهما بساطور.



وكشفت التحريات، أن المتهم يدعى "أحمد.س.ع"، جزار ويمتلك محل جزارة بالدقى، وأن الكلبين ملك جاره.



بإعداد كمين للمتهم تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل سبب اعتدائه على الكلبين أن أحدهما هاجمه وقام بعقره واثناء ضربه بالسلاح هاجمه الكلب الاخر ما اضطره لضربهما بالسلاح لابعادهما عنه.