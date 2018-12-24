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برلمان

مستقبل وطن يشارك فى رفع القمامة بالدقهلية

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:52 م
اعضاء حزب مستقبل
اعضاء حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
قامت أمانة حزب مستقبل وطن، بشرق المنصورة ومركز نبروة بمشاركة الجهاز التنفيذى متمثلا في جهاز النظافة بحي شرق ومجلس مدينة نبروة في رفع القمامة فى بعض المناطق والأسواق، وذلك برعاية النائب محمد المرشدى أمين الحزب بالدقهلية، واللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم .

وأكد عصام رشاد أمين مركز شرق، بمحافظة الدقهلية، إن الحملة انطلقت إلى مناطق شارع الأتوبيس الجديد وشارع المصرف بعزبة الشال و قد شارك مجموعة من شباب الامانة في الحملة التى انطلقت اليوم تحت شعار من أجل شوارع وبيئة نظيفة.

ومن جانبه، قال رزق سلطان أمين مركز نبروة، إنه لقد انطلقت الحملة المتمثلة في شباب أمانة نبروه إلى شارع السوق وشارع الوشيحى وأرض الشافعى وهدفنا هو تذكية السلوك المجتمعى لنظافة الشوارع ورفع تجمعات القمامة في الأسواق والأماكن العشوائية.
مستقبل وطن يشارك فى رفع القمامة بالدقهلية
مستقبل وطن يشارك فى رفع القمامة بالدقهلية

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