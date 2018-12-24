أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

ارتفعت أسعار الخضراوات فى سوق العبور اليوم، الاثنين، 24 ديسمبر 2018، وتراوح سعر كيلو البطاطس من 3.5 إلى 6.3 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البصل بين 4 جنيهات و5.7 جنيه، وتراوح سعر الطماطم بين 2 و5 جنيه للكيلو.



وسجلت الكوسة ارتفاعا 3 جنيهات سعر الكوسة مسجلا ما بين 8 و12 جنيها، وارتفع سعر الفاصوليا جنيها متراوحة بين 6 و9.5 جنيه والباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.



وتراوحت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4 جنيهات، والملوخية 3 و5 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، والقلقاس بين 2.5 و4 جنيهات.



وتباينت أسعار الفاكهة، وتراوحت أسعار البرتقال البلدي بين 2.5 و4 جنيه، والبرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3 و4.5 جنيه، واليوسفي بين 2.5 و7 جنيهات، الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، والجوافة بين 4 و7 جنيهات.

