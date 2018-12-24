ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابي مطلوب يسلم نفسه للسلطات جنوبي البلاد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:53 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الاثنين أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات بولاية تمنراست (جنوب).
وقالت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الاثنين إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الجيش الجزائري سلم إرهابي نفسه، أمس للسلطات العسكرية بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة".

وأوضح البيان أن الإرهابي اسمع "تابرة بوبكر"، وكنيته "زي"، وانضم للجماعات الإرهابية سنة 2016، مشيرا إلى أنه كان بحوزته بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وخمسة خزن ذخيرة مملوءة.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش في منطقة برج باجي مختار (جنوب) ضبطت مخبأ للذخيرة يحوي أربعة صواريخ BM-21 عيار 122 ملم وأربع قذائف ار بي جيه وقنبلتين يدويتين ومعدات تفجير.

وأوضح البيان أن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية وهران (شمال غرب) أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لــ 67 شخصا كانوا على متن قوارب بالبحر.

ترشيحاتنا

شطة: مصر أنقذت الكاف وتقترب من تنظيم أمم افريقيا 2019.. صفقات الأهلى مش سوبر ولاسارتي مدرب ضعيف.. حوار

هيفاء وهبي تتألق بـ كريسماس عالمي في مصر الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

شيخ الأزهر يلتقي خادم الحرمين الشريفين وعددًا من علماء المملكة

ياسمين عبد العزيز تزداد جمالا بعد الطلاق.. صور

خادم الحرمين: أقدر جهود الأزهر فى نشر الفكر الوسطي وسأزور مصر مرة أخرى

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس وأمطار غزيرة على البلاد

محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى العالم

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

الطفل حمد الزناتي: أسعى لنقل ما تعلمته في اليابان إلى مدارس الصعيد

مفاجأة.. مدرب الأهلي السعودي يطالب برحيل عبدالله السعيد عن الفريق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

أهالي هويس سرابيوم: المياه الملوثة وتلال قمامة تنهش في أجسادنا.. صور

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

فيديو

محافظ الإسكندرية: القضاء نهائيا فى 2019 علي المناطق غير الآمنة..فيديو
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت
شاهد.. بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا
أهالي البركاوي بالشرقية: أجهزتنا احترقت لضعف الكهرباء.. ونروي الأراضي بمياه الصرف..فيديو
تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟