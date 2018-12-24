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محافظات

عبور 47 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:47 م
أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
عبر المجرى الملاحي لقناة السويس من كلا الاتجاهين اليوم الإثنين 47 سفينة بحمولات بلغت مليونين و سبعمائة ألف طن.

وأفادت الحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم ، بأن عشرين سفينة قد عبرت ضمن قافلة الشمال ، بحمولات بلغت مليونا مائتي ألف طن - كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية " مومبا ميرسك " بحمولة بلغت 221 ألف طن.

وضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليونا و خمسمائة ألف طن - كان أكبرها سفينة الحاويات " مونو اسبير" التي ترفع علم هونج كونج بحمولة بلغت 158 ألف طن.

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