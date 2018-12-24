عبور 47 سفينة المجرى الملاحي لقناة السويس

عبر المجرى الملاحي لقناة السويس من كلا الاتجاهين اليوم الإثنين 47 سفينة بحمولات بلغت مليونين و سبعمائة ألف طن.



وأفادت الحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم ، بأن عشرين سفينة قد عبرت ضمن قافلة الشمال ، بحمولات بلغت مليونا مائتي ألف طن - كان أكبرها سفينة الحاويات الدانماركية " مومبا ميرسك " بحمولة بلغت 221 ألف طن.



وضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليونا و خمسمائة ألف طن - كان أكبرها سفينة الحاويات " مونو اسبير" التي ترفع علم هونج كونج بحمولة بلغت 158 ألف طن.



