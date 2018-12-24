علي جمعة يوضح هل يشترط أن تكون وصية المتوفى مكتوبة .. فيديو

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ان وصية المتوفي لا يشترط فيها الكتابة لتوثيقها ، ولكن طالما ان هناك انكارا من باقي الورثة لعدم وجود دليل على تلك الوصية ، فيجوز عدم تنفيذها لأن القاضي لن يعتد بالوصية الشفوية .



وأضاف جمعة خلال مجلس الجمعة ردا على سؤال شخص يقول: " أبي قبل موته كان يقول أن عند موته سيكون بيته لي ولكن عندما توفى اعترض اخوتي لعدم وجود ورقة مكتوبة بذلك " ؟ ، قائلا: طالما لم يكتب ذلك فمن حق الأشقاء الاعتراض ، وإذا أصروا على الاعتراض ، ولم يصدقوا ذلك الوصية فيقسم المنزل كميراث شرعي .



وتابع: قال عالى: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» سورة البقرة آية 180.