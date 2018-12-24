سلامة: المتهم بالتطبيع مع إسرائيل ليس صحفيًا بالأهرام

أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، نقيب الصحفيين، أن خالد سعد زغلول المتهم بالتطبيع مع اسرائيل ليس صحفيًا بالأهرام و أنه تم فصله من المؤسسة بتاريخ 17 يوليو 2011 و تأكد فصله طبقًا لحكم المحكمة العمالية بتاريخ 29 يناير 2013 .



وأشار نقيب الصحفيين فى تصريح له اليوم إلى أن مؤسسة الأهرام أرسلت خطابًا رسميًا لنقابة الصحفيين بذلك.



وكانت قد تداولت بعض صحف الاحتلال الإسرائيلي حضور الصحفي المصري بالأهرام وعضو النقابة خالد سعد زغلول، لقاءً ضم بعض الصحفيين العرب ووفدا من الكنيست الصهيوني، وعقد اللقاء في العاصمة الفرنسية باريس.





