ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

تأييد حبس مراسل أبلة فاهيتا 6 أشهر بتهمة الإساءة لجهاز الشرطة

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:41 م
صور أرشيفية - محاكمات
صور أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، بتأييد حبس شادي حسين، مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" 6 أشهر حضوريا في اتهامه بالإساءة لجهاز الشرطة.

وحضر محامي شادي حسين بتوكيل في الاستئناف الذي حمل رقم 1880 لسنة 2016.

وكانت محكمة جنح أول درجة قضت بحبس "حسين" 6 أشهر بتهمة الإساءة لجهاز الشرطة، وتقدم دفاعه باستئناف على الحكم.

وتقدمت وزارة الداخلية، ببلاغ تتهم فيه شادي حسين مراسل برنامج أبلة فاهيتا، والممثل أحمد مالك عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ويظهر فيه سخريته للشرطة فى ذكرى الاحتفال بعيدها أمس وذلك بتوزيع بلالين على شكل عضو ذكرى على المجندين للسخرية منهم.

ترشيحاتنا

علماء يكشفون عن السبب الحقيقي وراء تسونامي إندونيسيا

7 فوائد مذهلة لمزيج الثوم والليمون.. لن تتوقعها

حكاية آخر أنثى وحيد قرن في إفريقيا .. مصر حافظت عليها 30 سنة.. فيديو

زكريا ناصف يحتفل بخطوبة نجله .. صور

ريهانا تظهر مجددا مع حبيبها الملياردير السعودي حسن جميل ..صور

الزراعة: منع نقل الطيور الحية بين المحافظات أبريل القادم.. فيديو

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت

ياسمين عبد العزيز تزداد جمالا بعد الطلاق.. صور

صفقة جديدة للأهلى .. وادى دجلة يوافق على رحيل مرعى للقلعة الحمراء

مصرع طفل وإصابة ابنة عمه سقطا في مصرف بسوهاج

تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

محمد صلاح ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين فى العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوزجي جوريل ترفع شعار الأناقة الكلاسيكية

أهالي هويس سرابيوم: المياه الملوثة وتلال قمامة تنهش في أجسادنا.. صور

انفوجراف .. تعرف على أبرز محطات الرئيس الراحل انور السادات

صدى البلد ينشر صور انتشار القوات المسلحة لتأمين احتفالات المصريين بأعياد الميلاد

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع الطوارئ

فيديو

محافظ الإسكندرية: القضاء نهائيا فى 2019 علي المناطق غير الآمنة..فيديو
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين وسط بيروت
شاهد.. بعد تسونامي.. بركان أناك كراكاتاو في إندونيسيا يثور مجددا
أهالي البركاوي بالشرقية: أجهزتنا احترقت لضعف الكهرباء.. ونروي الأراضي بمياه الصرف..فيديو
تعليق ساخر من رامي رضوان على تظاهرات السترات الصفراء في إسرائيل .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟