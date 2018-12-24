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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس وأمطار غزيرة على البلاد

الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:45 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
صرح الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع في تلك الفترة ومع بدايات فصل الشتاء أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يومي الأربعاء والخميس يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال ووسط سيناء تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وقال أحمد عبدالعال، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: إنه يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض المناطق وإلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن تشهد البلاد اعتبارا من يوم الخميس وحتى نهاية الفترة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتابع، أنه من المتوقع أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يومي الجمعة والسبت على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة، اعتبارا من يوم الخميس، فهي كالآتي؛ (السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح من 18 إلى 17 درجة مئوية، السواحل الشمالية الغربية من 17 إلى 16 درجة، ومحافظات الوجه البحري والقاهرة من 17 إلى 16، محافظات شمال الصعيد من 18 إلى 17 درجة، ومحافظات جنوب الصعيد من 21 إلى 22 درجة، ومحافظات جنوب سيناء من 22 إلى 23 درجة.

وتهيب الهيئة، المسؤولين إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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