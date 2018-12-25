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ديني

الأزهر العالمي للرصد والفتوى: جلسات مكثفة تمهيدا لتنظيم اسمع وتكلم 2

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يعقد مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، بالتعاون مع كيان "شباب تحيا مصر" جلسات تحضيرية مكثفة؛ استعدادًا لتنظيم الجولة الثانية "اسمع وتكلم 2"، والتى من المتوقع أن تستضيفها إحدى جامعات مصر الكبرى.

يذكر أن ٥٠٠ شاب وفتاة شاركوا فى الجولة الأولى في ورش عمل "اسمع واتكلم 1"، والتي تناولت عددًا من القضايا التي تهم الشباب وتساعد فى تشكيل وعيهم وفي مقدمتها (الهجرة، المواطنة، والشباب والمؤسسات الدينية، وبناء الثقة) وغيرها من ورش العمل والجلسات النقاشية التى تخاطب العقل وتدفع نحو تصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم على يد علماء وأساتذة متخصصين أقيمت على مدار يوم كامل وحضرها مجموعة من رؤساء وعمداء الجامعات والشخصيات العامة.

يأتي هذا امتدادًا للمؤتمر الشبابى "اسمع واتكلم 1" الذى نظمه مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى والترجمة، في شهر مايو ٢٠١٨ بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، والذي استضاف شبابًا من خمسة عشر جامعة مصرية.

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