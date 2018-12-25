هل يجب الاقتداء بالإمام في سجود السهو.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إنه يجب على المأموم أن يتبع إمامه في سجود السهو إذا كان قد أدرك معه جميع الركعات، أي لم يكن مسبوقًا.





واستشهد «ممدوح» في فتوى له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» رواه البخاري (722) ومسلم (414).



