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ديني

هل يجب الاقتداء بالإمام في سجود السهو.. أمين الفتوى يجيب

الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
عبدالرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، إنه يجب على المأموم أن يتبع إمامه في سجود السهو إذا كان قد أدرك معه جميع الركعات، أي لم يكن مسبوقًا.

واستشهد «ممدوح» في فتوى له، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» رواه البخاري (722) ومسلم (414).

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية، أن «المسبوق» وهو من فاتته ركعة فأكثر مع الإمام، فإنه يتابع إمامه إذا سجد قبل السلام، ضاربا مثلًا فمن حضر الجماعة مع الإمام في الركعة الثالثة في صلاة العصر، والإمام سها في التشهد الأول ولم يدركه المسبوق معه، فإنه يسجد مع الإمام للسهو قبل السلام.

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