قسم الحروق بمستشفيات دمياط يسقط من حسابات وزارة الصحة.. المرضى ما بين سندان تكاليف العلاج ومطرقة الألم.. صور

قسم الحروق بمستشفيات دمياط يسقط من حسابات "وزارة الصحة"

مرضى الحروق ما بين تكاليف العلاج ومعاناة الألم

صحة دمياط: خطة لإنشاء أقسام للحروق بالمستشفيات











ومن جانبه صرح الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن هناك خطة شاملة لإنشاء أقسام للحروق بجميع مستشفيات المحافظة، إضافة إلى أن هناك اعتمادا ماليا لتطوير قسم الحروق بمستشفي التخصصي خلال الفترة المقبلة لاستقبال مصابي الحروق.



أشار رمضان إلى أن قسم الحروق بالمستشفيات لا يمكن الاستغناء عنه بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة، وأن هناك الكثير من الحالات المصابة بالحروق تردد بشكل دائم على أقسام الاستقبال بالمستشفيات، ويتم التعامل معهم بالإمكانات الطبية والبشرية الموجودة بتلك المستشفيات.

لا يمر يوم إلا وتستقبل مستشفيات محافظة دمياط مصابا من مصابي الحروق، وعلى الرغم من ذلك لا تجد قسما للحروق يعمل بشكل فعلى في مستشفيات دمياط ،فعلى الرغم من أن محافظة دمياط بها 11 مستشفي مابين عام ومركزى إلا أن ليس بها قسم للحروق سوى بمستشفي واحد فقط وهو قسم الحروق بمستشفي التخصصي بدمياط، كما أن هناك قسم الحروق بمستشفي الأزهر بدمياط الجديدة، والقسمان لايرقيا لمستوى الخدمة الطبية المفترض تقديمها لمرضي الحروق.قسم الحروق بمستشفي دمياط التخصصي مغلق ولا يستقبل مرضاه، وقسم الحروق بمستشفي الأزهر يعمل ولكن الخدمة الطبية به لا تقدم بالشكل المطلوب نظرا لضعف الإمكانات الطبية والبشرية، وبالرغم من ذلك يهرب مرضي الحروق إلى مستشفي الأزهر بدمياط الجديدة فهى المستشفي الوحيدة على مستوى المحافظة المؤهلة لاستقبال مرضي الحروق بها، ولكن إمكانات المستشفي غير مؤهلة لاستقبال أكبر عدد من المرضي، فقسم الحروق يوجد عدد 9 أسرة فقط والأدوية التى تصرف للحروق الدرجة الأولى والثانية فقط ولا يوجد علاج لحروق الدرجة الثالثة، ويتم تحويلهم لمستشفيات الدقهلية والإسكندرية والقاهرة، أو يتم علاجهم بالمراكز الخاصة بأسعار مبالغ فيها للغاية.يلجأ الكثير من المرضي إلى قسم الفندقة بالمستشفيات الحكومية من أجل الرعاية ولكن كافة الأدوية يتم شرائها من الخارج على نفقتهم الشخصية، ويفضلون البقاء بقسم الفندقة الخاص بالمستشفيات من أجل الرعاية الطبية من الأطباء والممرضات والقسم الخاص يتكفل نفقته المريض سواء بالعلاج أو بالإقامة.يقول سعد أبوعلى، موظف، إن ابنه أصيب بحروق في يده فذهب به إلى قسم الحروق بمستشفي التخصصي، ولكن الطبيب الموجود كتب بالروشتة أحد المراهم المسكنة وغير المعالجة للحرق ولم يكن له أى تأثير لمعالجة الحرق، فتوجهت به إلى مستشفي الأزهر بدمياط الجديدة ولم أجد طبيبا بقسم الحروق لإسعافه فاضطريت أن أذهب لأحد المراكز الخاصة وبها قسم للحروق وتحملت تكاليف علاجه الباهظة والتى لا يتحملها المواطن البسيط ولكن كان لابد من إسعاف ابنى.وتساءل كيف لمستشفي دمياط أن تفتقد الإمكانات التى تؤهلها لوجود هذا القسم الهام بها وكيف وإن وجد القسم لا نجد الأطباء ولا التمريض المؤهلين للتعامل مع الحالات الطارئة الخاصة بالحروق.وتقول ندا عليوة، ربة منزل، إن ابنتها أصيبت بحرق وتوجهت إلى قسم الحروق بمستشفي الأزهر ولكن لا يوجد سرير فاضي لاستقبال الحالة بالمستشفي بها 9 أسرة، وأغلب الحالات المحتجزة بالمستشفي حرجة للغاية وتحتاج للعناية فاضطريت للسفر إلى المنصورة لعلاج ابنتى.وإضافة إلى الإهمال الجسيم داخل قسم الحروق فأغلب التمريض لا يعلم شيئا عن إسعافات الحروق وغير مؤهلين للعمل بقسم الحروق.