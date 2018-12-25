التنفيذي لمياه الشرب يوصل خدمات الصرف الصحي لقرى القليوبية

قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم الانتهاء من عدة مشروعات للجهاز خلال العام الحالى 2018، ومنها مشروع صرف صحي ناهيا، ومشروع صرف صحي عرب أبوساعد (عزبة)، ومشروع صرف صحي بعض مناطق منشية الحرية، والسماع، والصوالحة، والسلام، وبدران، وإبراهيم بك، وبحاري شبرا الخيمة، ومشروع الصرف الصحى لبعض الشوارع بمناطق (بهتيم - مسطرد - أرض البكرى والخصوص - الزهراء - مدينة البكرى وعزبة الجمال) بشبرا الخيمة.





وكذا مشروع الصرف الصحي لبعض الشوارع بمناطق (بيجام - الجوهرى وأبو النجا والشرقاوية والبحرية وحوض العمدة)، ومشروع 9 عزب بشبرا الخيمة، ومشروع صرف صحي قليوب – صنافير، ومشروع صرف صحي قليوب – قلما، ومشروع قرى الخانكة (المنايل – سندوة – كفر حمزة) ومحطة معالجة المنايل، ومشروع صرف صحى قرية الصباح (قليوب)، ومشروع صرف صحى مرصفا وكفرالعرب وكفرالحمام، ومشروع صرف صحى الغزاوية والسفاينة، ومشروع صرف صحى كفر علوان، ومشروع قرى شبين القناطر (طحوريا - كفر طحوريا – الأحراز - القلزم) ومحطة معالجة القلزم، ومشروع صرف صحي زكريا محى الدين (عزبة).





ومشروع الصرف الصحي لقرية كوم أشفين بمركز قليوب، ومشروع صرف صحي قرية الحصة، ومشروع توسعات محطة معالجة دملو، ومشروع 240 قرية (محطة المنشأة الكبرى)، ومشروع محطة مياه طنط الجزيرة، ومشروع مياه الشرب لـ9 عزب بشبرا الخيمة، ومشروع صرف صحي ابن النفيس وطوسون.





يذكر أن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والمسئول عن تنفيذ محطات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القاهرة الكبري "القاهرة والجيزة والقليوبية" ومحافظة الإسكندرية، وتبلغ موازنة هذه المشروعات خلال العام المالى الجارى 2018 - 2019 نحو 4 مليارات جنيه، وحصل على دعم إضافى بقيمة 150 مليون جنيه من وزارة التخطيط.