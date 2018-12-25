حزب الجيل: التصنيع أولوية الرئيس للنهوض بمصر.. فيديو

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، استطاع أن يعبر عما يحتاجه الاقتصاد المصري في وقتنا الحالي، فضلا عن طرح علاج للمشاكل التي يعيشها الواقع المصري في شتى المجالات وعلى رأسها القطاع السياحي والزراعي والصناعي.





وقال "الشهابي"، في تصريح لـ"صدى البلد": إن هناك جدية واضحة في مشاركة الحكومة بالمؤتمر ومتابعة من رجال الأعمال ، مشيرًا إلى أنه يعد من أهم المؤتمرات لأنه يعبر عما تحتاجه مصر من الجانب الصناعي.





وأشار إلى أن شعار المؤتمر "التصنيع.. طريق المستقبل" يعبر عن الأولوية التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليطمئن أن مصر تسير على الطريق الصحيح وخاصة أن الأهتمام بالجهد التنموي هو الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه الرئيس والحكومة.



