رئيس جامعة الفيوم يشارك بمؤتمر آليات تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة.. صور

شهد الدكتور أشرف عبدالحفيظ رحيل رئيس جامعة الفيوم فعاليات إفتتاح مؤتمر "آليات تمكين ذوى الإحتياجات الخاصة في ضوء المتغيرات المجتمعية" والذى تنظمه جامعة الفيوم بالتنسيق مع قصر ثقافة الفيوم



أوضح الدكتور أشرف عبدالحفيظ رئيس المؤتمر أن كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم تعتبر أول كلية علي مستوي الجامعات المصرية التي تقبل الطلاب من متحدى الإعاقة " الصم والبكم " ، مشيرا إلي أن عام 2014 هو تاريخ فاصل في تاريخ رعاية وتعليم وتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة في مصر وإنطلاقا من إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة عام 2017 ومبادرة الرئيس عبالفتاح السيسي عام 2018 عام الإعاقة .



وأوصي بضرورة تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة وضمان الشمول والمساواة لهم وذلك تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة .



وعلي هامش الملتقي تم إفتتاح معرض منتجات قسم التمكين الثقافي لذوى الإحتياجات الخاصة وتكريم السادة المشاركين بالمؤتمر .